Данілов: "Росія готує план: земля в обмін на мир"

Мета Росії – знищення України і її повне поглинання.

Росія готує сценарій внутрішньої дестабілізації в Україні, як єдиний порятунок від своєї військової поразки.

Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони України.

"На міжнародних майданчиках та всередині України РФ через своїх "експертів" просуває ідеї відмови України від територій Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни", – зазначив Данілов.

За його словами, путінська влада розглядає подібну угоду "земля в обмін на мир" лише як проміжний етап досягнення головної мети – знищення України і її повне поглинання.

Додамо, що, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до 24 лютого.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов говорив, що ворог до річниці повномасштабного вторгнення планує нову масовану ракетну атаку по Україні.

Читайте також: