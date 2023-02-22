Аліна Гросу оригінально відповіла, чи самотня вона

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно повернулася до України, вирішила у фотоблогу поспілкуватися з прихильниками.

Фанів зірки неабияк цікавило запитання, що ж у неї відбувається на особистому фронті, зокрема, чи вільне її серце і чи є поруч з нею коханий чоловік.

Аліна відповіла підписникам, утім знаменитість віджартувалася. Вона зазначила, що люди, у яких знак зодіаку Близнюки, не можуть бути самотніми. До речі, цілком можливо, що Аліна в жартівливій формі натякнула, що у неї справді хтось є.

"Я ж Близнюки (ред. – за знаком зодіаку). І так зійшлись зірки, що я просто на генному рівні не можу бути самотня, ну в жодному разі", - поділилася виконавиця.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, до початку війни Аліна Гросу була щаслива у стосунках з російським актором Романом Полянським. Та, схоже, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, між закоханими щось сталося.

Пара припинила ділитися спільним контентом, а Полянський зник з медіапростору. Однак у жовтні минулого року його заскочили у Росії на прем'єрі картини режисера-путініста Валерія Фокіна.

Наразі ані Аліна, ані Роман не дають офіційних коментарів щодо своїх стосунків. Утім, у грудні минулого року Гросу випустила пісню, у якій чітко відповіла, чи разом вона з російським актором.

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