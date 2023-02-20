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Аліна Гросу повернулася до України та замилувала кадрами з 5-річним братом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Аліна Гросу повернулася до України та замилувала кадрами з 5-річним братом

Аліна Гросу з братом Михайлом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка приїхала побачитися з рідними.

Співачка Аліна Гросу після лікування у індійському госпіталі нарешті повернулася до України. 

Виконавиця приїхала до рідних Чернівців, щоб провідати свою родину. На своїй сторінці в Instagram Гросу розповіла про повернення додому та поділилася милими світлинами зі своїм п'ятирічним братом Михайлом.

"Боже, як виросло моє сонечко, а я й не помітила! Вже скоро братик в перший клас піде. А я нарешті потрапила в рідне місто, де зарядилася енергією від сім’ї, близьких людей те друзів. Ні на секунду не хотіла би покидати рідні стіни, бо ніде так не добре, як вдома", - написала Гросу.

Аліна Гросу з молодшим братом / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з молодшим братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Однак, як зізналася співачка, до рідних вона приїхала ненадовго та скоро мусить знову повертатися до США. Там на Аліну чекає навчання. 

"Мушу знову їхати, летіти…на навчання. А ще планую втілити в життя нові ідеї, музичні й не тільки, щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну. А зараз на мене чекає дуже довга дорога", - розповіла Гросу.

Нагадаємо, що нещодавно Аліна пройшла лікування в одному зі госпіталів в Індії. Співачка розповіла, як пройшло її відновлювання після складної операції та зізналася, на скільки кілограмів вона схудла.

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Дата публікації
Перегляди
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