Алина Гросу оригинально ответила, одинока ли она

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, решила в фотоблоге пообщаться с поклонниками.

Фанатов звезды интересовал вопрос, что же у нее происходит на личном фронте, в частности, свободно ли ее сердце и есть ли рядом с ней любимый мужчина.

Алина ответила подписчикам, однако знаменитость отшутилась. Она отметила, что люди, у которых знак зодиака Близнецы, не могут быть одинокими. Кстати, вполне возможно, что Алина в шутливой форме намекнула, что у нее действительно кто-то есть.

"Я же Близнецы (ред. – по знаку зодиака). И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинока, ну ни в коем случае", — поделилась исполнительница.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что до начала войны Алина Гросу была счастлива в отношениях с российским актером Романом Полянским. Но, похоже, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, между влюбленными что-то произошло.

Пара прекратила делиться совместным контентом, а Полянский исчез из медиапространства. Однако в октябре прошлого года его застали в России на премьере картины режиссера-путиниста Валерия Фокина.

Ни Алина, ни Роман не дают официальных комментариев относительно своих отношений. В декабре прошлого года Гросу выпустила песню, в которой четко ответила, вместе ли она с российским актером.

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