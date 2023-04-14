Військовий експерт назвав головну мету оборонної операції ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що головною метою оборонної операції ЗСУ є планомірне знищення бойового потенціалу противника. І цієї мети наші захисники досягають.

Про це він говорив у своєму відеоблозі у п’ятницю, 14 квітня.

За словами експерта, поповнення особового складу окупаційної армії за рахунок мобілізації в РФ не може допомогти відновити ту боєздатність, яку вона мала на початку.

“Вони наганяють зараз кількість, яка не переходить в якість. Спецназ, по суті, втрачено. Де ви сьогодні чули у зведеннях, щоб воював спецназ РФ? Можливо, якісь невеликі підрозділи залишилися, а так все - спецназу немає. Те, що їх укомплектували мобілізованими — це вже не спецназ, це звичайна немотивована піхота”, - пояснив Жданов.

Військовий експерт також відзначив великі втрати серед морських піхотинців, які воюють уже другим чи третім складом, та знищення великої кількості ворожої бронетехніки.

“Ми повністю знищили бойовий склад танків РФ... Основна маса танків - старих випусків, вони тягнуть в укріпрайони старі гармати, радянські танки, на полі бою з’явилися гаубиці Д-1. Боєздатність військ різко знижується”, - наголосив експерт.

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Як приклад низького рівня особового складу російської армії Жданов навів штурм Бахмута, у якому задіяні “залишки кадрових повітряно-десантних військ, “вагнерівці” і ополченці, які мотивовані, оскільки знають, що вони зрадники і воюють проти своєї держави”. Більше, за його словами, на цьому напрямку мотивованої піхоти немає, і невипадково часто з’являється інформація про відмову йти в бій тих чи інших підрозділів.

“Чим далі і глибше буде йти мобілізація в РФ у народні маси, тим менше мотивації буде брати участь у бойових діях”, - переконаний експерт.

Нагадаємо, попри значні втрати, яких зазнає російська армія, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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