Злата Огнєвіч висміяла ганебне інтерв'ю зрадниці Ані Лорак у кумедному відео

Співачка Злата Огнєвіч відреагувала на нещодавнє інтерв'ю зрадниці Ані Лорак, в кому вона жалілася, що стала "заручницею політичних дій в Україні".

Огнєвіч поділилася кумедним відео в Instagram та показала, як насправді запроданка записувала свої відповіді. У кадрі Злата в образі Лорак позувала у темних окулярах, а крізь них стирчали гроші, які і затьмарили погляд мовчазної Лорак.

"Я не знаю, як це все розуміти... що це все рідні люди... Господи! Це все рідні люди! Як?", - повторила слова зрадниці Огнєвіч.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак дала скандальне інтерв'ю російській журналістці. У розмові з пропагандисткою артистка зганьбилася своїми заявами та незв'язними думками. Лорак так і не змогла назвати війну в Україні війною, а лише казала "сталося те, що сталося". Також горе-співачка заявила, що Філіп Кіркоров замінив їй брата, який помер на війні в Афганістані, та саме він простягнув їй руку, коли її начебто вигнали з України.

Висміяти ганебні слова артистки вже встигла уся Мережа. Особливо повеселила користувачів пародія української акторки дубляжу, яка потролила Лорак у влучній озвучці.

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