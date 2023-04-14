Лайма Вайкуле розсекретила, чи дійсно Алла Пугачова надсилала гроші для ЗСУ

Латвійська співачка Лайма Вайкуле розкрила правду про те, чи дійсно її подруга, російська виконавиця Алла Пугачова, допомагає грошима ЗСУ.

Виконавиця вирішила заговорити про це після того, як у РФ заявили, що спецслужби перевірять рахунки примадонни на предмет фінансування української армії.

Хоча примадонна й засудила війну в Україні, однак гроші, за словами Вайкуле, вона нікому не надсилає. А все через те, що зірка просто на сьогоднішній день немає заробітку. Про співачка розповіла в своєму відео на YouTube.

"Відчепіться ви від Алли. Від цих чудових людей. Звідки ви взагалі взяли, що треба перевіряти Аллу на те, чи надсилає вона кошти українській армії? Захоче заплатить, захоче ні. Я, щоправда, знаю, що вона цього не робить. Вона ж не працює, ви знали про це? Звідки вона візьме кошти на те, щоб кудись комусь надсилати? Вона навіть мені не допомогла, коли мені потрібні були кошти. Це все жарти, базікання. Насправді, просто відчепіться від Алли, Максима і мене своїми дурними запитаннями", - емоційно висловилася Вайкуле.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле різко засудила дії російської влади та заявила про те, що більше не буде відвідувати Росію, доки країна-агресорка не визнає свою провину.

Читайте також: