Оля Цибульська відповіла, куди подівся її кум Дзідзьо

Українська співачка Оля Цибульська прокоментувала, куди подівся її близьки друг та кум Михайло Хома, він же Дзідзьо.

З початком повномасштабної війни Дзідзьо все рідше почав з'являтися у соцмережах, натомість нагадує про себе спільними музичними роботами з колегою Олександром Пономарьовим.

Дзідзьо та Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

У програмі ЖВЛ Цибульська зазначила, що Михайло нікуди не зникав, він активно допомагає Україні, виступає та збирає гроші, просто не дуже голосно розповідає про це:

"Телефонував мені минулого тижня, запитував, як я маю, що в мене доброго, що нового. Все слава богу. Теж гастролює, збирає гроші, допомагає Україні і дуже чекає перемоги так само, як і я. Стільки чоловіків-триндичів в шоубізнесі… Мають бути ті, хто мовчки робить свою справу. Тому, мені здається, важливіше не те, що людина говорить, а те, що людина робить", - сказала Цибульська.

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Нагадаємо, що у березні цього року Дзідзьо та Олександр Пономарьов представили проникливий дует. Виконавці заспівали українську народну пісню "Гей, соколи!" у новому прочитанні і довели фанів своїм співом до сліз.

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