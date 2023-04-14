Оля Цыбульская ответила, куда делся ее кум Дзидзьо

Украинская певица Оля Цыбульская прокомментировала, куда девался ее близкий друг и кум Михаил Хома, он же Дзидзьо.

С началом полномасштабной войны Дзидзьо все реже начал появляться в соцсетях, напоминая о себе совместными музыкальными работами с коллегой Александром Пономаревым.

Дзидзьо и Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

В программе ЖВЛ Цыбульская отметила, что Михаил никуда не исчезал, он активно помогает Украине, выступает и собирает деньги, просто не очень громко рассказывает об этом:

"Звонил мне на прошлой неделе, спрашивал, как мои дела, что у меня хорошего, что нового. Все слава богу. Тоже гастролирует, собирает деньги, помогает Украине и очень ждет победы так же, как и я. Столько мужчин-балаболов в шоу-бизнесе…Должны быть те, кто молча делает свое дело. Поэтому мне кажется, важнее не то, что человек говорит, а то, что человек делает", — сказала Цыбульская.

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Напомним, что в марте этого года Дзидзьо и Александр Пономарев представили проницательный дуэт. Исполнители спели украинскую народную песню "Гей, соколи!" в новом прочтении и довели фанов своим пением до слез.

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