"Колос" одержал вторую подряд победу в УПЛ и вплотную приблизился к зоне еврокубков (видео)

"Колос" обыграл "Ингулец" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Победный гол ковалевцы забили в конце первого тайма. На 41-й минуте Вадим Милько поразил ворота соперника с передачи Владимира Лысенко после углового.

Вадим Милько замыкает передачу с углового и открывает счет в матче против Ингульца #Football #UPL #Goals . — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 14, 2023

Шансов отыграться у петровцев было совсем мало. За весь матч они только раз пробили в створ ворот ковалевского клуба, так что избежать поражения им не удалось.

Для "Колоса" это вторая подряд победа в УПЛ, в прошлом туре ковалевцы дома разгромили "Металлист 1925" (3:0).

"Колос" (30 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины. От еврокубковой зоны ковалевцев отделяют всего два балла. "Ингулец" (22 пункта) занимает девятую позицию.

В следующем туре клуб из Ковалевки 21 апреля будет принимать "Зарю", а подопечные Сергея Ковальца двумя днями ранее встретятся с "Рухом".

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