Не медом единым: 6 лучших натуральных заменителей сахара

Потребление сахара, особенно добавленного и переработанного, не являющегося естественной составляющей пищи, драматически увеличилось, оставляя многих из нас зависимыми от сладкого.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, среднестатистический взрослый человек потребляет ежедневно 17 чайных ложек добавленного сахара, что далеко превышает рекомендуемые уровни. Идеальная диета предполагает не более 10% калорий из добавленного сахара, что соответствует 12 чайным ложкам при среднем потреблении 2000 калорий в день.

Многие уже согласны с тем, что подтверждают данные: мы потребляем слишком много сахара. Если это касается вас, и вы ищете способы, как избавиться от добавленного сахара в вашем рационе, продолжайте читать, чтобы узнать несколько лучших альтернатив ему.

Что такое заменители сахара?

Прежде чем мы перейдем к альтернативам сахара, важно уточнить, что сахар не вреден для вашего здоровья. Напротив, он необходим. Ваше тело превращает углеводы в глюкозу, форму сахара, являющуюся основным источником энергии для поддержания движения вашего тела и функционирования вашего мозга. Несмотря на то, что пропагандируют некоторые популярные диеты, без углеводов и сахаров, вы можете испытывать проблемы со здоровьем и различные симптомы, такие как низкий уровень энергии, проблемы со сном и "туманность мозга".

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Целью не должно быть избегание употребления сахара, а потребление правильных его видов. Суперочищенный белый сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы являются ингредиентами в газированных напитках, выпечке, хлебе и приправах. Они быстро попадают в ваш кровоток, не добавляя при этом других питательных веществ. Чрезмерное потребление этих сахаров может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая повышенное давление, диабет и заболевания печени.

Вы можете найти количество добавленных сахаров на этикетке информации о пищевой ценности и в списке ингредиентов любого продукта. Чем выше на перечне ингредиентов находится добавленный сахар, тем больше сахара содержится в продукте.

Добавленные сахара имеют много разных названий, таких как коричневый, кукурузный сироп, декстроза, фруктоза, глюкоза, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сладкий сироп, мальтоза и сахароза.

Натуральные сахары нерафинированы или почти необработаны и встречаются естественно во многих продуктах. Фрукты, например, содержат фруктозу, но они также богаты волокнами, обеспечивая сбалансированную комбинацию питательных веществ для вашего организма. Мед и кленовый сироп являются естественно сладкими, но также богаты минералами, витаминами и антиоксидантами.

Также существуют разнообразные натуральные подсластители и заменители сахара, которые можно добавлять в пищу и напитки, которые обеспечивают сладость без рафинированного сахара. Примерами этих альтернативных сахаров являются сахарные алкоголи, такие как сорбитол, искусственные подсластители, такие как аспартам, и натуральные подсластители, такие как стевия.

Лучшие натуральные заменители сахара

Итак, хорошая новость заключается в том, что если вы хотите снизить потребление сахара, у вас все еще есть много вариантов, как сохранить сладость. Ниже перечислены шесть из лучших природных его заменителей, которые можно добавлять в свою диету вместо рафинированного сахара.

Мед

Мед уже давно ценится не только за свою природную сладость, но и за его пищевую ценность. Из-за того, что он производится пчелами из растительного нектара в процессе опыления, мед содержит большое количество полезных растительных соединений и антиоксидантов.

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Темный мед, который минимально обработан, богат флавоноидами и фенольными кислотами, в частности. Такой продукт имеет много преимуществ, включая положительные воздействия на сердечно-сосудистое, пищеварительное и дыхательное здоровье. Даже установлено, что он уменьшает сезонные аллергии.

Кленовый сироп

Еще один популярный природный сладкий продукт, кленовый сироп, отлично сочетается с блинами. Кленовый сироп, подобно меду, содержит антиоксиданты и минералы, которые могут быть полезны для вашего здоровья.

Многие уникальные соединения, найденные в нем, фактически помогают бороться с раком и сахарным диабетом. Чем темнее кленовый сироп, тем меньше обработан он и тем больше может обеспечить эти преимущества.

Стевия

Если вы не поклонник вкуса кленового сиропа или меда, но все еще хотите сладить напитки и блюда, стевия является отличным природным заменителем сахара, который стоит попробовать. Этот сладкий продукт производится из растения стевии, и он в 200-400 раз слаще, чем обычный сахар.

Как заменитель сахара, онанекалорийна, то есть не содержит почти никаких калорий. Стевия также связана с понижением уровня сахара и холестерина в крови. Запомните, что многие ееиз продуктов на рынке содержат другие обработанные ингредиенты или спиртовые сахара, поэтому важно провести маленькое исследование, прежде чем использовать их.

Фруктовые пюре

Если вы ищете более сбалансированную с точки зрения пищевых веществ форму сахара, то сложно найти что-то лучше свежих фруктов. Диетная клетчатка, содержащаяся в свежих фруктах, улучшает пищеварение и замедляет метаболизм сахара, уменьшая резкие изменения уровня сахара в крови, которые могут быть от фруктовых соков или добавленного сахара. Потребление пищи, богатой клетчаткой, также помогает снизить общее количество калорий и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фруктовые пюре добавляют вам много тех же преимуществ и могут использоваться в качестве сладкого приложения к другим продуктам. Сырое яблочное пюре работает как замена яиц во многих рецептах, а пюре из ягод отлично подходит для добавления к нежирному йогурту без добавления сахара.

Чернечие фрукты

Чернечие фрукты – это еще один растительный альтернативный сахар. Он получается из монашеского фрукта, также известного как луохангуо – мелкого круглого плода, встречающегося преимущественно в Юго-Восточной Азии. Хотя чернечие фрукты содержат фруктозу и глюкозу, они изымаются в процессе экстракции, создавая ненутритивный подсластитель, который является примерно в 100 раз слаще столового сахара.

Чернечие фрукты являются относительно новым продуктом на рынке, поэтому требуют дополнительного исследования для определения всех потенциальных полезных свойств. Однако исследования других ненутритивных подсластителей показывают перспективные результаты контроля веса и предотвращения диабета. Естественно, сладкие магрозиды в чернечих фруктах также содержат антиоксиданты, которые могут помочь с иммунным здоровьем и предотвращением рака.

Фруктовый сок

Фруктовый сок является природным подсластителем, который можно пить самостоятельно или добавлять в другие напитки, соусы или использовать при приготовлении. 100%-фруктовый сок является гораздо лучшей альтернативой сахарному песку или кукурузному сиропу с высоким содержанием фруктозы, поскольку фруктовый сок является естественным и необработанным. Он также содержит множество витаминов и полезных веществ.

Напомним, чтобы не навредить своей фигуре, следует готовить выпечку и другие десерты без белого сахара. Все больше людей в мире отказывается от этого ингредиента, чтобы сделать еду полезнее.

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