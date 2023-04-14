Не медом єдиним: 6 найкращих натуральних замінників цукру

Споживання цукру, особливо доданого та переробленого, який не є природною складовою їжі, драматично збільшилося, залишаючи багатьох з нас залежними від солодкого.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, середньостатистична доросла людина споживає щоденно 17 чайних ложок доданого цукру, що далеко перевищує рекомендовані рівні. Ідеальна дієта передбачає не більше 10% калорій з доданого цукру, що відповідає 12 чайним ложкам при середньому споживанні 2000 калорій на день.

Багато людей вже згодні з тим, що підтверджують дані: ми споживаємо занадто багато цукру. Якщо це стосується вас, і ви шукаєте способи, як позбавитися доданого цукру у вашому раціоні, продовжуйте читати, щоб дізнатися про кілька найкращих альтернатив цукру.

Що таке замінники цукру?

Перш ніж ми перейдемо до альтернатив цукру, важливо уточнити, що цукор не є шкідливим для вашого здоров'я. Навпаки, він необхідний. Ваше тіло перетворює вуглеводи на глюкозу, форму цукру, яка є основним джерелом енергії для підтримки руху вашого тіла та функціонування вашого мозку. Незважаючи на те, що пропагандують деякі популярні дієти, без вуглеводів та цукрів ви можете відчувати проблеми зі здоров'ям та різні симптоми, такі як низький рівень енергії, проблеми зі сном та "туманність мозку".

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Метою не повинно бути уникнення вживання цукру, а споживання правильних видів цукру. Суперочищений білий цукор та кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози є поширеними інгредієнтами у газованих напоях, випічці, хлібі та приправах. Вони швидко потрапляють до вашого кровотоку, не додаючи при цьому інших поживних речовин. Надмірне споживання цих цукрів може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи підвищений тиск, діабет та захворювання печінки.

Ви можете знайти кількість доданих цукрів на етикетці інформації про харчову цінність та в переліку інгредієнтів будь-якого продукту. Чим вище на переліку інгредієнтів знаходиться доданий цукор, тим більше цукру міститься в продукті.

Додані цукри мають багато різних назв, таких як коричневий цукор, кукурудзяний сироп, декстроза, фруктоза, глюкоза, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, солодкий сироп, мальтоза та сахароза.

Натуральні цукри є нерафінованими або майже не обробленими та зустрічаються природно у багатьох продуктах. Фрукти, наприклад, містять фруктозу, але вони також багаті на волокна, забезпечуючи збалансовану комбінацію поживних речовин для вашого організму. Мед та кленовий сироп є природно солодкими, але також багаті на мінерали, вітаміни та антиоксиданти.

Також існують різноманітні натуральні підсолоджувачі та замінники цукру, які можна додавати до їжі та напоїв, що забезпечують солодкість без рафінованого цукру. Прикладами цих альтернативних цукрів є цукрові алкоголі, такі як сорбітол, штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, та натуральні підсолоджувачі, такі як стевія.

Кращі натуральні замінники цукру

Отже, хороша новина полягає в тому, що якщо ви хочете зменшити споживання цукру, у вас все ще є багато варіантів, як зберегти солодкість. Нижче перераховані шість з найкращих природних замінників цукру, які можна додавати до своєї дієти замість рафінованого цукру.

Мед

Мед давно вже цінується не тільки за свою природну солодкість, але й за його харчову цінність. Через те, що він виготовляється бджолами з рослинного нектару в процесі запилення, мед містить велику кількість корисних рослинних сполук та антиоксидантів.

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Темний мед, який мінімально оброблений, багатий на флавоноїди та фенольні кислоти, зокрема. Такий мед має багато переваг, включаючи позитивні впливи на серцево-судинне, травно-шлункове та дихальне здоров'я. Навіть встановлено, що він зменшує сезонні алергії.

Кленовий сироп

Ще один популярний природний солодкий продукт, кленовий сироп, чудово поєднується з млинцями. Кленовий сироп, подібно до меду, містить антиоксиданти та мінерали, які можуть бути корисними для вашого здоров'я.

Багато унікальних сполук, знайдених у кленовому сиропі, фактично допомагають боротися з раком та цукровим діабетом. Чим темніший кленовий сироп, тим менше оброблений він є і тим більше може забезпечити ці переваги.

Стевія

Якщо ви не прихильник смаку кленового сиропу або меду, але все ще хочете солодити напої та страви, стевія є відмінним природним замінником цукру, який варто спробувати. Цей солодкий продукт виготовляється з рослини стевії, і він у 200-400 разів солодший, ніж звичайний цукор.

Як замінник цукру, стевія є некалорійною, тобто не містить майже жодних калорій. Стевія також пов'язана зі зниженням рівня цукру та холестерину в крові. Запам'ятайте, що багато стевії з продуктів на ринку містять інші оброблені інгредієнти або спиртові цукри, тому важливо провести маленьке дослідження, перш ніж використовувати їх.

Фруктові пюре

Якщо ви шукаєте більш збалансовану з точки зору харчових речовин форму цукру, то складно знайти щось краще за свіжі фрукти. Дієтна клітковина, яка міститься в свіжих фруктах, поліпшує травлення та сповільнює метаболізм цукру, зменшуючи різкі зміни рівня цукру в крові, які можуть бути від фруктових соків або доданогоцукру. Споживання їжі, багатої на клітковину, також допомагає знизити загальну кількість калорій та ризик серцево-судинних захворювань.

Фруктові пюре додають вам багато тих самих переваг і можуть використовуватися як солодкий додаток до інших продуктів. Сире яблучне пюре працює як заміна яєць у багатьох рецептах, а пюре з ягід чудово підходить для додавання до нежирного йогурту без додання цукру.

Чернечі фрукти

Чернечі фрукти - це ще один рослинний альтернативний цукор. Він отримується з чернечого фрукту, також відомого як луохангуо - дрібного круглого плоду, що зустрічається переважно в Південно-Східній Азії. Хоча чернечі фрукти містять фруктозу та глюкозу, вони вилучаються в процесі екстракції, створюючи ненутритивний підсолоджувач, який є приблизно в 100 разів солодшим за столовий цукор.

Чернечі фрукти є відносно новим продуктом на ринку, тому потребують додаткового дослідження для визначення всіх потенційних корисних властивостей. Однак дослідження інших ненутритивних підсолоджувачів показують перспективні результати щодо контролю ваги та запобігання діабету. Природно солодкі могрозиди в чернечих фруктах також містять антиоксиданти, які можуть допомогти з імунним здоров'ям та запобіганням раку.

Фруктовий сік

Фруктовий сік є природним підсолоджувачем, який можна пити самостійно або додавати до інших напоїв, соусів чи використовувати при готуванні. 100% фруктовий сік є набагато кращою альтернативою цукровому піску чи кукурудзяному сиропу з високим вмістом фруктози, оскільки фруктовий сік є природним та неопрацьованим. Він також містить багато вітамінів та корисних речовин.

Нагадаємо, щоб не нашкодити своїй фігурі, варто готувати випічку та інші десерти без білого цукру. Все більше людей в світі відмовляється від цього інгредієнта, щоб зробити їжу кориснішою.

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