Натуральні замінники цукру для варення та компоту: три варіанти

Влітку багато людей готують із фруктів та ягід смачне варення, конфітюр, джем і варять компот на зиму. Однак часто в таких заготівлях використовується велика кількість цукру, що негативно впливає на здоров'я. Читайте в матеріалі ТСН.ua про натуральні замінники цукру, які можна додавати у варення чи компот.

Цукор - потрібний для нашого організму продукт, однак не варто ним зловживати. Зазвичай у різноманітних вареннях, джемах та конфітюрах використовується вдвічі більше цукру, ніж самих ягід чи фруктів. Однак ви можете значно зменшити цю кількість, якщо будете користуватися натуральними замінниками та перевіреними способами.

Про прості харчові добавки розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста в Instagram акаунті. Вони підходять не лише для варення, але й для компотів.

Натуральні замінники цукру та цікаві способи, які можна використовувати у варенні