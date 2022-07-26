Натуральні замінники цукру для варення та компоту: три варіанти

Влітку багато людей готують із фруктів та ягід смачне варення, конфітюр, джем і варять компот на зиму. Однак часто в таких заготівлях використовується велика кількість цукру, що негативно впливає на здоров'я. Читайте в матеріалі ТСН.ua про натуральні замінники цукру, які можна додавати у варення чи компот.
Цукор - потрібний для нашого організму продукт, однак не варто ним зловживати. Зазвичай у різноманітних вареннях, джемах та конфітюрах використовується вдвічі більше цукру, ніж самих ягід чи фруктів. Однак ви можете значно зменшити цю кількість, якщо будете користуватися натуральними замінниками та перевіреними способами.
Про прості харчові добавки розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста в Instagram акаунті. Вони підходять не лише для варення, але й для компотів.
Натуральні замінники цукру та цікаві способи, які можна використовувати у варенні
- Агар-агар - якщо ви додасте до солодкої консервації агар-агар, можна вдвічі зменшити кількість цукру (0,5 кг замість 1 кг). Пам'ятайте, що це розраховано на 1 кг фруктів або ягід. Так будь-яке варення залишиться досить смачним та солодким, але не буде негативно впливати на здоров'я.
- Лимонна кислота - якщо використовувати лимонну кислоту під час приготування варення, ви також можете зменшити кількість цукру вдвічі.
- Ягідне пюре замість компоту - якщо ви завжди варите компот з великою кількістю цукру, варто замислитися над тим, щоб замінити його ягідним пюре. Цей продукт можна легко заморожувати, а потім діставати за необхідності. Додавши до пюре трішки води, ви отримуєте компот, в який не потрібно додавати цукор. Це смачно та корисно.