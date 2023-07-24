Натуральные заменители сахара для варенья и компота: три варианта

Летом многие готовят из фруктов и ягод вкусное варенье, конфитюр, джем и варят компот на зиму. Однако часто в таких заготовках используется большое количество сахара, что отрицательно сказывается на здоровье. Читайте в материале ТСН.ua о натуральных заменителях сахара, которые можно добавлять в варенье или компот.

Сахар – нужный для нашего организма продукт, однако не следует им злоупотреблять. Обычно в различных вареньях, джемах и конфитюрах используется вдвое больше сахара, чем самих ягод или фруктов. Однако вы можете значительно снизить это количество, если будете пользоваться натуральными заменителями и проверенными способами.

О простых пищевых добавках рассказала диетолог Татьяна Лакуста в Instagram аккаунте. Они подходят не только для варенья, но и для компотов.

Натуральные заменители сахара и способы, которые можно использовать в варенье