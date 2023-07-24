Натуральные заменители сахара для варенья и компота: три варианта

Летом многие готовят из фруктов и ягод вкусное варенье, конфитюр, джем и варят компот на зиму. Однако часто в таких заготовках используется большое количество сахара, что отрицательно сказывается на здоровье. Читайте в материале ТСН.ua о натуральных заменителях сахара, которые можно добавлять в варенье или компот.
Сахар – нужный для нашего организма продукт, однако не следует им злоупотреблять. Обычно в различных вареньях, джемах и конфитюрах используется вдвое больше сахара, чем самих ягод или фруктов. Однако вы можете значительно снизить это количество, если будете пользоваться натуральными заменителями и проверенными способами.
О простых пищевых добавках рассказала диетолог Татьяна Лакуста в Instagram аккаунте. Они подходят не только для варенья, но и для компотов.
Натуральные заменители сахара и способы, которые можно использовать в варенье
- Агар-агар – если вы добавите к сладкой консервации агар-агар, можно вдвое снизить количество сахара (0,5 кг вместо 1 кг). Помните, что это рассчитано на 1 кг фруктов или ягод. Так что любое варенье останется достаточно вкусным и сладким, но не будет негативно влиять на здоровье.
- Лимонная кислота – если использовать лимонную кислоту в приготовлении варенья, вы также можете уменьшить количество сахара вдвое.
- Ягодное пюре вместо компота – если вы всегда варите компот с большим количеством сахара, стоит задуматься над тем, чтобы заменить его ягодным пюре. Этот продукт можно легко замораживать, а затем доставать при необходимости. Добавив к пюре немного воды, вы получаете компот, в который не нужно добавлять сахар. Это вкусно и полезно.