Программа контрактов 18-24: Зеленский сообщил, как будут привлекать украинцев для работы с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Правительство Украины подготовило расширение программы для молодежи 18-24 лет «Контракт 18-24», что была запущена в этом году.

Об этом говорилось в обращении президента 29 июля.

«Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18–24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко (новый премьер-министр Украины — ред.) представит эту программу», — сказал Зеленский.

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Отметим, что программа «Контракт 18-24» направлена на привлечение мотивированной молодежи в армию на добровольных началах.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сегодня же, 29 июля, премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила о других проектных решениях.

«В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, требующие законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат», — отметил Зеленский.

Также он подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект для воинов, которые отмечаются «Крестом боевых заслуг», что является объективно высокой наградой, тем не менее, как сказал президент, де-юре «Крест боевых заслуг» является знаком отличия, который имеет символический вес.

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«Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград «Крест боевых заслуг» будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого. На сегодня «Крестом боевых заслуг» отмечены 318 воинов. Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию», — призвал он.

Напомним, ранее речь шла о том, что мужчинам 18-24 лет в Украине могут разрешить выезд за границу, но это касается только студентов.

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