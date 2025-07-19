Мужчинам 18-24 лет могут разрешить выезд за границу - детали

Парламент работает над механизмами либерализации выезда для молодых мужчин / © Pixabay

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В Верховной Раде продолжаются дискуссии относительно потенциальной либерализации правил мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время общения с журналистами, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято, передает ТСН.

«Вы же знаете, что украинский парламент — это 398 человек, которые наделены правом законодательной инициативы. Я знаю, что эта тема проговаривается, в частности, на уровне специального комитета, членом которого является Владимир Вениславский», — отметил Стефанчук.

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По его словам, сейчас законодатели ищут механизм, который позволил бы гражданам этой возрастной группы реализовывать свои права, несмотря на то, что сейчас они формально не подлежат мобилизации.

«От 18 до 25-ти — это те люди, которые не подлежат мобилизации, но имеют возможность реализовать ряд своих прав. Мы должны найти механизм, чтобы дать возможность реализоваться в этих правах», — добавил спикер.

Стефанчук подчеркнул, что сейчас ожидает выводы профильного комитета Верховной Рады, где идет активная работа над возможными изменениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Он возможен только при наличии законных на то оснований и соответствующих документов. Что нужно знать о выезде военнообязанных мужчин за границу летом 2025 года — узнавал ТСН.ua

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