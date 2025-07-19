Сколько ракет "Орешник" у Путина: разведка дала ответ

Орешник

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На территории России есть шесть компаний работающих над разработкой и выпуском баллистической ракеты средней дальности "Орешник" .

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Управления ГУР Олег Черный в ответе на запрос Главком.

Список компаний оборонно-промышленного комплекса России:

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АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титанбаррикады" (Волгоград);

АО «Главное особое конструкторское бюро «Прожектор» (Москва);

АО «Концерн "Созвездие" (Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

Российские предприятия способны производить до 10 единиц "Орешника" за год. По состоянию на данный момент на вооружении вооруженных сил агрессорки РФ нет этой ракеты, утверждают в ГУР.

Отметим, с 24 февраля 2022-го испытание этой баллистической ракеты проходило дважды: в октябре 2023-го и в июне 2024-го.

Как сообщалось, сейчас известен один случай удара ракетой «Орешник» по Украине в ноябре прошлого года. Новых запусков этого оружия зафиксировано не было. Кроме того, говорят в разведке, пока не обнаружено признаков того, что Россия продолжает испытания или тренировки с использованием этого вооружения.

Напомним, в ноябре 2024 года российские войска впервые применили "Орешник" во время атаки на Днепр. Российский "фюрер" Владимир Путин тогда назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием". Якобы целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре.

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