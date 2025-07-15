Может ли Украина получить ракеты Tomahawk от США: в WP раскрыли намерения Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Именно такое вооружение было запущено против иранских целей в прошлом месяце.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Дэвид Игнатиус в колонке The Washington Post.

Если Tomahawk запустить из Украины, то они, например, могут поразить Москву и Санкт-Петербург. Вопрос вероятных поставок этих ракет обсуждался еще в пятницу, 11 июля, пишет автор статьи. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что Tomahawk в настоящее время исключен из списка поставок для ВСУ.

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"Как сообщил мне источник, решимость Трампа давить на Путина была высказана на прошлой неделе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина, не только на Москву, но и на Санкт-Петербург", - пишет Игнатиус.

По его словам, Tomahawk могут развернуть позже, "если Трамп захочет еще больше рычагов влияния".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Кроме того, якобы Дональд Трамп рассматривает передачу дальнобойных ракет в F-16 для ВСУ. Эти высокоточные ракеты имеют ограниченные возможности уклонения от радаров и 450-килограммовую боеголовку.

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Отметим, The Guardian сообщало: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина получит "огромное количество" военной техники по новой схеме снабжения, предложенной Дональдом Трампом. Вашингтон обеспечит производство вооружений, но будут оплачивать его европейские союзники.

Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 105 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!