Скільки ракет "Орешнік" має Путін: розвідка дала відповідь

Орешнік

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На території Росії є шість компаній працюють над розробкою та випуском балістичної ракети середньої дальності “Орешнік”.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язки керівника Управління ГУР Олег Чорний у відповіді на запит “Главком”.

Перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії:

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АТ «Корпорация «Московский институт теплотехники» (Москва);

АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титанбаррикады» (Волгоград);

АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (Москва);

АТ «Концерн “Созвездие» (Воронеж);

АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (Москва);

ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (Москва).

Російські підприємства здатні виробляти до 10 одиниць “Орешніка” протягом рокую. Станом на зараз на озброєнні збройних сил агресорки РФ немає цієї ракети, стверджують в ГУР.

Зауважимо, від 24 лютого 2022-го випробування цієї балістичної ракети відбувалося двічі: у жовтні 2023-го та у червні 2024-го.

Як повідомлялося, наразі відомий один випадок удару ракетою «Орешнік» по Україні торік у листопаді. Нових запусків цього типу зброї зафіксовано не було. Крім того, кажуть у розвідці, наразі не виявлено ознак, що Росія продовжує випробування або тренування з використанням цього озброєння.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували «Орешнік» під час атаки на Дніпро. Російський “фюрер” Володимир Путін тоді назвав удар по українському місту "успішним випробуванням". Нібито ціллю ракетного удару був завод "Південмаш" у Дніпрі.

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