Отсрочка через "Резерв+": кто сможет оформить ее автоматически

Отсрочка в Резерв+ / © Минобороны Украины

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Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью резерв+. Речь идет о лицах: состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащим или имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Об этом пишет Волынский областной ТЦК и СП.

Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Что делать, если не удается оформить отсрочку

Самая распространенная проблема — в системе не подтверждено, что супруг является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре «Оберег» через одно из приложений:

«Резерв+»

1. Открыть приложение «Резерв+»

2. Перейти в раздел «Меню» — «Исправить данные онлайн»

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3. Подать запрос «Я уже военный»

4. После обновления статуса — запросить отсрочку повторно

«Армия+»

1. Авторизироваться в приложении «Армия+»

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2. На странице «Мы не нашли данных о вашей военной службе» нажать «Я точно действующий военный»

3. Заполнить необходимые данные

4. После подтверждения статуса — вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно

«Если все сделано правильно, система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур», — отметили в ведомстве.

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Ранее Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающее отсрочку от мобилизации для добровольцев на 12 месяцев. Речь идет о гражданах, отслуживших по «Контракту 18–24».

«Раньше, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ устранят эту неопределенность», — говорится в сообщении.

Более того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.