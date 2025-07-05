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- Украина
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Потеря паспорта за границей: как вернуться в Украину
Как действовать, если паспорт потерян или поврежден за границей? Юристы рассказали об удостоверении на возвращение в Украину.
Утратить паспорт за границей или оказаться с просроченным документом — неприятная, но не безысходная ситуация для украинцев. Существует специальный временный документ — удостоверение личности на возвращение в Украину, что позволяет гражданам без паспорта безопасно вернуться домой.
Об этом рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.
Удостоверения выдают в случаях утраты, повреждения, похищения или истечения срока действия паспорта. Также документ оформляют лицам, которых принудительно депортируют или реадмисируют.
Оформление происходит в зарубежных дипломатических учреждениях Украины — посольствах и консульствах. Лицам старше 16 лет следует подавать заявление лично, а для детей и несовершеннолетних нужны документы от законных представителей.
Чтобы получить удостоверение, необходимо подать:
заявление-анкету;
документ, подтверждающий личность или гражданство (или документ об утрате);
документы законного представителя (при необходимости);
подтверждение уплаты консульского сбора или освобождение от него.
Срок действия удостоверения обычно до 30 дней с учетом реальной возможности возвращения в Украину. Это позволяет украинцам беспрепятственно вернуться домой, даже в случае проблем с паспортом.
Напомним, согласно новым правилам, если находящиеся за рубежом мужчины имеют недействительные военно-учетные документы, они могут столкнуться с отказом в выдаче паспорта. Сотрудники госпредприятия «Документ» имеют право отказать в оформлении паспорта из-за нарушения военного учета.