Потеря паспорта за границей: как вернуться в Украину

Паспорт / © https://ua.depositphotos.com/

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Утратить паспорт за границей или оказаться с просроченным документом — неприятная, но не безысходная ситуация для украинцев. Существует специальный временный документ — удостоверение личности на возвращение в Украину, что позволяет гражданам без паспорта безопасно вернуться домой.

Об этом рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.

Удостоверения выдают в случаях утраты, повреждения, похищения или истечения срока действия паспорта. Также документ оформляют лицам, которых принудительно депортируют или реадмисируют.

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Оформление происходит в зарубежных дипломатических учреждениях Украины — посольствах и консульствах. Лицам старше 16 лет следует подавать заявление лично, а для детей и несовершеннолетних нужны документы от законных представителей.

Чтобы получить удостоверение, необходимо подать:

заявление-анкету;

документ, подтверждающий личность или гражданство (или документ об утрате);

документы законного представителя (при необходимости);

подтверждение уплаты консульского сбора или освобождение от него.

Срок действия удостоверения обычно до 30 дней с учетом реальной возможности возвращения в Украину. Это позволяет украинцам беспрепятственно вернуться домой, даже в случае проблем с паспортом.

Напомним, согласно новым правилам, если находящиеся за рубежом мужчины имеют недействительные военно-учетные документы, они могут столкнуться с отказом в выдаче паспорта. Сотрудники госпредприятия «Документ» имеют право отказать в оформлении паспорта из-за нарушения военного учета.

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