Далай-лама сделал новое предсказание: что он сказал

Далай-лама / © Associated Press

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Накануне своего 90-летия духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил, что планирует прожить еще 40 лет. Он также подчеркнул, что после смерти обязательно переродится, как тому учит буддизм. Учению о реинкарнации он следует на протяжении всей жизни.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз о том, что он может прожить до 130 лет, Далай-лама озвучил во время специальной церемонии в Дхарамшале — горном городе в Индии, где он живет еще с 1959 года после побега из Тибета. Это новое видение будущего существенно превышает его предыдущие ожидания — аж на два десятилетия.

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«До сих пор я достаточно хорошо служил Буддадхарме (буддистскому учению — ред.) и жителям Тибета, — заявил он между молитвами, время от времени прочищая горло, — И все же я надеюсь прожить более 130 лет».

На церемонии в Дхарамшале Далай-лама отметил, что, хотя тибетцы потеряли свою родину и живут в изгнании, ему удалось принести людям много пользы. Он выразил желание и дальше работать на благо людей и буддистского учения. Также он вновь повторил, что хочет жить более 130 лет — больше, чем ожидал ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Далай-лама вскоре объявит решение относительно своего преемника