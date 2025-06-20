Далай-лама вскоре объявит решение о своем преемнике: что известно

Далай-лама / © Associated Press

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Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама, чье официальное имя Тензин Гьяцо, незадолго до своего 90-летия выступит с посланием, в котором объявит решение относительно того, будет ли у него преемник.

Об этом сообщило правительство Тибета в изгнании, передает NDTV

Ожидается, что монах, лауреат Нобелевской премии мира, отпразднует свое 90-летие 6 июля с огромной толпой на севере Индии, где он находится с момента, когда покинул родину, убегая от китайских войск в 1959 году.

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Он сказал, что его знаменательный день рождения также станет временем, чтобы поощрить людей планировать будущее без него и решить, хочет ли тибетский народ со временем иметь еще одного Далай-ламу.

Глава правительства Тибета Пенпа Церинг, базирующийся в гималайском городке Маклеод-Гандж в Индии, заявил, что 2 июля состоится встреча старейших тибетских религиозных старейшин, которых называют ламами.

«Состоится короткая встреча всех главных лам, которых будет около девяти, с Его Святейшеством (Далай-ламой)», — сказал Церинг журналистам, добавив, что после этого они откроют религиозное собрание.

Также он добавил, что на открытии религиозной конференции будет видеообращение Далай-Ламы.

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Не было предоставлено никаких подробностей относительно того, каким будет это послание, но среди тибетцев в изгнании существует широкая поддержка сохранения должности Далай-ламы.

Далай-лама уже заявил, что если «достигнут консенсус относительно продолжения существования института Далай-ламы», то ответственность за признание следующего лидера возьмет на себя офис Далай-ламы в Маклеод-Гандже.

Он также четко дал понять, что любой преемник обязательно «родится в свободном мире».

Многие тибетцы в изгнании боятся, что Китай назначит преемника, чтобы усилить контроль над территорией, на которую он ввел войска в 1950 году.

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Имя нынешнего Далай-ламы было идентифицировано в 1936 году, когда в возрасте двух лет он прошел тест, указав на предметы, принадлежавшие предыдущему владельцу поста.

Его провозгласили 14-м перевоплощением Далай-ламы, и эта традиция передачи духовной власти уходит корнями более 600 лет.

Напомним, после смерти Папы Римского Франциска в Ватикане кардиналы избрали нового главу Католической церкви.Им стал кардинал Роберт Превост из США, который взял себе имя Лев XIV.