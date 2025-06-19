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Харьков под атакой РФ: стало известно о попадании
В Харькове раздаются взрывы. Город атаковали БпЛА.
Поздним вечером 19 июня в Харькове раздаются взрывы. Как сообщили местные жители и подтвердил городской голова, во время воздушной тревоги в городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва. И уже известно о попадании.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Одно из попаданий в Харькове — у многоэтажных жилых домов, последствия уточняют», — сообщил мэр Терехов.
Также он написал, что на месте одного из прилетов в Шевченковском районе города образовался пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.