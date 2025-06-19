Харьков под атакой РФ: стало известно о попадании

Воздушная тревога в Харькове 19 июня

Реклама

Поздним вечером 19 июня в Харькове раздаются взрывы. Как сообщили местные жители и подтвердил городской голова, во время воздушной тревоги в городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва. И уже известно о попадании.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Одно из попаданий в Харькове — у многоэтажных жилых домов, последствия уточняют», — сообщил мэр Терехов.

Реклама

Также он написал, что на месте одного из прилетов в Шевченковском районе города образовался пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, вечером 19 июня воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в ряде областей Украины. Также было сообщение о Шахедах, в частности, на севере Харьковщины курсом на Харьков.

Читайте также