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ВСУ взяли российского оккупанта в плен с помощью FPV-дрона: это впервые в истории бригады
Украинские военные взяли в плен российского военного с помощью FPV-дрона.
Вчера, 17 июня, произошло уникальное событие: пилот FPV-дрона Klima-Team «Птиц Мадяра» впервые для 414-й бригады взял в плен российского оккупанта.
Об этом сообщили на Официальном Telegram-канале 414 Птицы Мадяра: Глаза и Жало.
FPV-дрон F10 направлялся к врагу, вторгшемуся на украинскую землю. Российский военный вовремя поднял руки, изъявив желание сдаться.
Украинский пилот придерживался норм гуманитарного права. Он начал сопровождать пленного дроном и доставил к позициям смежных подразделений.
Напомним, украинский боец Василий с позывным «Лапа» всю ночь пробыл в окопе с двумя россиянами, взявшими его в плен. Но утром он вышел оттуда к своим, а оккупанты остались там навсегда.