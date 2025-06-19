ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
624
Время на прочтение
1 мин

ВСУ взяли российского оккупанта в плен с помощью FPV-дрона: это впервые в истории бригады

Украинские военные взяли в плен российского военного с помощью FPV-дрона.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
414 Птицы Мадяра взяли русского солдата в плен.

414¦Птицы Мадяра взяли росийского солдата в плен / © Telegram

Вчера, 17 июня, произошло уникальное событие: пилот FPV-дрона Klima-Team «Птиц Мадяра» впервые для 414-й бригады взял в плен российского оккупанта.

Об этом сообщили на Официальном Telegram-канале 414 Птицы Мадяра: Глаза и Жало.

FPV-дрон F10 направлялся к врагу, вторгшемуся на украинскую землю. Российский военный вовремя поднял руки, изъявив желание сдаться.

Украинский пилот придерживался норм гуманитарного права. Он начал сопровождать пленного дроном и доставил к позициям смежных подразделений.

Напомним, украинский боец Василий с позывным «Лапа» всю ночь пробыл в окопе с двумя россиянами, взявшими его в плен. Но утром он вышел оттуда к своим, а оккупанты остались там навсегда.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
624
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie