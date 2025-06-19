ВСУ взяли российского оккупанта в плен с помощью FPV-дрона: это впервые в истории бригады

414¦Птицы Мадяра взяли росийского солдата в плен / © Telegram

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Вчера, 17 июня, произошло уникальное событие: пилот FPV-дрона Klima-Team «Птиц Мадяра» впервые для 414-й бригады взял в плен российского оккупанта.

Об этом сообщили на Официальном Telegram-канале 414 Птицы Мадяра: Глаза и Жало.

FPV-дрон F10 направлялся к врагу, вторгшемуся на украинскую землю. Российский военный вовремя поднял руки, изъявив желание сдаться.

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Украинский пилот придерживался норм гуманитарного права. Он начал сопровождать пленного дроном и доставил к позициям смежных подразделений.

Напомним, украинский боец Василий с позывным «Лапа» всю ночь пробыл в окопе с двумя россиянами, взявшими его в плен. Но утром он вышел оттуда к своим, а оккупанты остались там навсегда.