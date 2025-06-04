Так начиналась "Паутина": эксклюзивные кадры выезда фуры СБУ с дронами-убийцами российских самолетов

Появились кадры выезда фуры СБУ с дронами. / © Pixabay

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Появились эксклюзивные кадры начала одной из самых успешных спецопераций Службы безопасности Украины "Паутина" против стратегической авиации России.

Кадры предоставил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в СБУ.

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 72 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ

На видео — момент выезда фуры с модульным домом, который стал мобильной базой для запуска украинских дронов глубоко на территории врага.

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Именно с этих мобильных платформ и был нанесен удар, который повредил или уничтожил более 40 самолетов РФ. В том числе — стратегические бомбардировщики, которые находились на российских базах без защиты.

Что известно об операции "Паутина"?

Напомним, 1 июня СБУ провела в России спецоперацию "Паутина": были атакованы четыре вражеских аэродрома с военной авиацией. Удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе, которые запускались с грузовиков. По последним данным Генерального штаба ВСУ на 3 июня, по результатам спецоперации, общие потери врага составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал это существенным ударом по россиянам — если до операции "Паутина" враг имел около 130 стратегических бомбардировщиков, то теперь было уничтожено 34% бортов, о чем заявлял глава СБУ Василий Малюк.