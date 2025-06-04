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Так начиналась "Паутина": эксклюзивные кадры выезда фуры СБУ с дронами-убийцами российских самолетов
Уникальное видео показывает начало спецоперации "Паутина" — как СБУ доставляла модули для запуска дронов, которые поразили стратегическую авиацию России.
Появились эксклюзивные кадры начала одной из самых успешных спецопераций Службы безопасности Украины "Паутина" против стратегической авиации России.
Кадры предоставил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в СБУ.
На видео — момент выезда фуры с модульным домом, который стал мобильной базой для запуска украинских дронов глубоко на территории врага.
Именно с этих мобильных платформ и был нанесен удар, который повредил или уничтожил более 40 самолетов РФ. В том числе — стратегические бомбардировщики, которые находились на российских базах без защиты.
Что известно об операции "Паутина"?
Напомним, 1 июня СБУ провела в России спецоперацию "Паутина": были атакованы четыре вражеских аэродрома с военной авиацией. Удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе, которые запускались с грузовиков. По последним данным Генерального штаба ВСУ на 3 июня, по результатам спецоперации, общие потери врага составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал это существенным ударом по россиянам — если до операции "Паутина" враг имел около 130 стратегических бомбардировщиков, то теперь было уничтожено 34% бортов, о чем заявлял глава СБУ Василий Малюк.