Сколько бомбардировщиков может оставаться в РФ после операции "Паутина": военный эксперт назвал цифру

Операция "Паутина" СБУ / © ТСН

Реклама

ВКС РФ до операции «Паутина» насчитывал около 130 стратегических бомбардировщиков. Если речь идет о 34% уничтоженных бортов ВКС РФ – это достаточно существенный удар по россиянам.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

«Пять аэродромов РФ были поражены. Аэродром „Украинка“ также был атакован дронами СБУ. Есть данные объективного контроля, что там также поврежден борт ВКС РФ. Степень его дальнейшего использования выясняется. Однако география ударов поражает», — подчеркнул Снегирев.

Реклама

По словам военного эксперта, стратегических бомбардировщиков в составе ВКС РФ до операции «Паутина» было около 130 единиц.

«Когда глава СБУ Малыш говорит о 34% уничтоженных бортов ВКС РФ — это достаточно существенный удар по россиянам. Стоит отметить, что сами россияне признают: из этих 130 бортов всего около 50% в лучшем случае находятся в рабочем состоянии. Остальные либо используются в качестве „каннибализма“, то есть самолеты разбирают на запчасти для поддержки других машин в рабочем состоянии, либо вообще не способны выполнять свой функционал. Вместе с тем, если 10 самолетов останутся, они все равно могут наносить удары по территории Украины», — отметил Снегирев.

Сопредседатель ГИ «Правое Дело» также добавил, что кроме стратегических бомбардировщиков был уничтожен и самолет дальнего радиоэлектронного обнаружения целей А-50.

«Здесь у россиян уже серьезные проблемы. В РФ осталось всего 9 самолетов – А-50 и А-50У. Уничтожение еще одного самолета означает, что противоракетная оборона РФ фактически остается без ушей и глаз, учитывая географию страны. Восстановить эти возможности невозможно.

Реклама

Кроме того, за неделю до украинской атаки российская сторона признала, что анонсированный российским диктатором амбициозный проект строительства самолета А-100 «Премьер», который должен был заменить А-50 и А-50У, пока неосуществим.

"Основной акцент делается именно на последствиях экономических санкций против военно-промышленного комплекса РФ", - резюмировал Снегирев.

Может ли РФ восстановить потери

У России нет замены уничтоженным или поврежденным стратегическим бомбардировщикам в результате операции "Паутина". Как отметил Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express, современный стратегический бомбардировщик стоит более 1 млрд долларов. Если говорить о Ту-160, то этот самолет был разработан в Советском Союзе. Их всего до 18 на всю РФ осталось.

По словам Каткова, Ту-95 россияне уже не производят в принципе.

Реклама

«Единственная замена, которую они еще могут отчасти произвести, это взять советский корпус и пытаться собрать новый самолет из советского фюзеляжа. Их осталось на несколько самолетов. Но нового у них ничего нет. Все, что есть из новых разработок у россиян – это рисунок, эскиз нового стратегического бомбардировщика – и все», – подчеркнул Катков.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию «Паутина» , во время которой была уничтожена бомбардировочная авиация в тылу РФ.

По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отработали по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Пока известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам РФ. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.

Реклама