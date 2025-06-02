Атака украинских БпЛА на российские бомбардировщики: в ISW спрогнозировали возможные последствия

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Украина 1 июня ударила беспилотниками по стратегическим российским самолетам. Операция может по крайней мере временно ограничить способность России наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности по территории Украины.

Об этом пишет ISW.

Операция Украины 1 июня была направлена против самолетов, используемых Россией для запуска крылатых ракет по Украине, и систем раннего радиолокационного предупреждения и управления (РРЛК), которые Россия использует для идентификации украинских систем ПВО и координации целей российских истребителей. Как известно, Россия регулярно разворачивает Ту-95 и Ту-22М3 для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 и Х-59/69 по Украине.

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«Сбиение российского самолета А-50 раньше временно ограничивало деятельность российской авиации над Украиной. Операция Украины с использованием беспилотников 1 июня заставит российских чиновников рассмотреть вопрос о перераспределении российских систем ПВО для покрытия гораздо более широкого диапазона территории и, возможно, развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстрее реагировать на возможные подобные удары украинских беспилотников в будущем», — пишут аналитики.

Спецоперация СБУ «Паутина»: коротко

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, каждую ночь бомбящим украинские города.

Пока известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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Эта уникальная спецоперация получила название «Паутина». Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам РФ. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.