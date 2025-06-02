Операция "Паутина": Украина переписала правила войны

Украинский дрон / © Getty Images

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Атака Украины на российские аэродромы сыграла такую же роль в военной истории, как и атака Японии на Перл-Гарбор в 1941 году, полностью переписав правила ведения войны.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Бут отметил, что атака на Перл-Гарбор ознаменовала восхождение авианосцев как доминирующей силы в морской войне. Со своей стороны атака украинских беспилотников по российским истребителям проявила уязвимость авиабаз по всему миру.

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«Аналогия может иметь смысл, поскольку обе атаки могут означать уход в прошлое доминантных систем вооружения: линкоров в 1941 году, пилотируемых самолетов сегодня. Рой украинских беспилотников, строительство которых, вероятно, обошлось в десятки тысяч долларов, мог нанести ущерб на сумму 2 миллиарда долларов самым сложным самолетам России», — отмечает обозреватель.

В то же время, украинцы проявили критическую уязвимость, «которая должна лишить сна каждого генерала в мире», отмечает он.

«Если украинцы смогли протянуть беспилотники так близко к большим авиабазам в таком военизированном государстве, как Россия, что помешает китайцам сделать то же с авиабазами США? Или пакистанцам с индийскими авиабазами? Или северокорейцам с южнокорейскими авиабазами?» — написал аналитик.

В результате военные, которые думали, что они обезопасили свои авиабазы с помощью электрифицированных заборов и постов охраны, теперь должны учитывать угрозу с неба, исходящую от дешевых, вездесущих беспилотников. Это будет нуждаться в огромных инвестициях в системы борьбы с беспилотниками. Деньги, потраченные на обычные пилотируемые системы вооружения, все больше кажутся такими же напрасными, как расходы на кавалерию в 1930-х годах, отмечает Бут.

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Значение операции в войне с РФ

Операция «Паутина» не станет решающим ударом по российским военным, как и нападение на Перл-Гарбор не было решающим ударом по американским военным, отмечает журналист. Но воскресная атака еще раз показывает, что украинцы оказываются гораздо более устойчивыми и адаптивными бойцами, чем кто-либо ожидал до начала полномасштабного вторжения России.

«Конечно, россияне строят свои собственные беспилотники с помощью Ирана. Но они постоянно отстают на шаг или два от украинцев в гонке беспилотников, как снова показала воскресная операция», — подчеркнул аналитик.

В то же время, воскресная атака Украины также может подорвать ядерную стабильность, поскольку те же бомбардировщики, которые запускают обычные крылатые ракеты против Украины, также предназначены для запуска ядерного оружия, отмечает Бут.

Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, которые вылетали прямо из фур, припаркованных у заправок Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах. бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3 Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири

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