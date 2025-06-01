РФ потеряла десятки стратегических самолетов: эксперт о последствиях атаки

Российские самолеты / © Associated Press

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Атака на стратегические аэродромы в глубине России 1 июня явилась свидетельством критической уязвимости обороны РФ.

Об этом отметил авиационный эксперт и заместитель директора украинской компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире КИЕВ24.

По его словам, удары производились с помощью FPV-дронов, которые были заранее доставлены и запрограммированы для взлета в заданное время.

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«Это не дроны типа deep strike, которые летают на сотни километров. Речь идет об обычных FPV-дронах с радиусом действия до 15 км.

По его словам, успешная координация этой спецоперации стала возможной из-за слабости системы защиты РФ, а удар по стратегической авиации имеет долгосрочные последствия. «Их ядерная триада существенно пострадала», — подчеркнул эксперт.

Россия годами пытается поддерживать авиапарк в трудоспособном состоянии. Известно, что Кремль намеревался модернизировать самолеты Ту-160 и возобновить существующие Ту-95.

«У них оставалось около 12 Ту-160 и до 40 Ту-95МС и Ту-22М3. Теперь после ударов под угрозой выполнения боевых задач даже оставшимися самолетами», — отметил специалист.

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Храпчинский также отметил, что точные масштабы поражения будут известны после спутниковых снимков, ведь на некоторых аэродромах, таких как Белое или Оленья, находятся также законсервированные самолеты.

Напомним, 1 июня была произведена масштабная атака на стратегические аэродромы в глубине территории России. Для удара использовали беспилотники, которые запускали прямо из грузовиков, припаркованных вблизи автозаправочных станций.

По данным, операция под кодовым названием «Паутина» позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной логистики и высокого уровня координации.

Как сообщили источники в Службе безопасности Украины, все участники этой уникальной спецоперации уже длительное время находятся на украинской территории. Так что любые показательные задержания со стороны российских силовиков будут только очередным театром для внутренней пропаганды.

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Также в Сети появились кадры прилета по российскому Оленегорску 1.