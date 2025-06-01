Аналитики оценили последние удары Украины по аэродромам РФ

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В воскресенье, 1 июня, Украина совершила очередные атаки на российские авиабазы. Они выглядят довольно значительно.

Об этом пишет The Telegraph.

«Даже если лишь некоторые утверждения о масштабе атак правдивы (т.е., что было уничтожено более 40 российских самолетов), тот факт, что вы нанесли комбинированные удары по Мурманску на крайнем севере России, в более чем 1000 милях от украинской границы, и еще более необычном по базе Бела в Иркутске, за 25 сообщении.

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В марте Украина объявила о разработке беспилотника с дальностью полета 3000 км. Но, похоже, это еще больше.

«Некоторые из российских самолетов, якобы сбитых, являются очень важными частями оборудования, такими как А-50, стоимость которых составляет 350 миллионов долларов», — пишут аналитики.

Многие говорили об ожидаемом летнем наступлении России, пишет издание, но сегодняшняя атака стала июньским сюрпризом Украины.

Напомним, в районе авиабазы «Оленья» Мурманской области раздаются взрывы , есть густое задымление. Предварительно речь идет об ударе дронов.

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Известно, что Оленья — один из важнейших стратегических объектов РФ, где хранятся носители ядерного оружия.

Если информация подтвердится, это станет одним из мощнейших ударов по военной инфраструктуре РФ за все время полномасштабной войны.