Генерал Драпатый подал в отставку: какая причина

Михаил Драпатый / © Министерство обороны Украины

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Генерал Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность», — пишет Драпатый.

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Он подчеркнул, что главная ответственность всегда на командовании. Конкретно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно», — откровенно признал генерал.

Он подчеркнул, что армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, умирает изнутри.

По информации Драпатого, в результате удара по полигону погибли 12 человек. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона.

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«Большинство из них находились в укрытиях. Они должны учиться, жить, бороться — не гибнуть. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Я инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы лишились. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает за приказ, за решение, за человека», — подытожил Драпатый.

Напомним, что сегодня россияне обстреляли ракетами учебный центр ВСУ. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В мае российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.