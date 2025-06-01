Россияне обстреляли ракетами учебный центр ВСУ: много погибших

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Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования «Восток» также будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.

Напомним, российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.