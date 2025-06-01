Лучший игрок финала Лиги чемпионов установил уникальный рекорд

Дезире Дуэ / © Associated Press

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Атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ установил уникальный рекорд в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, в котором французский клуб раздавил миланский "Интер" со счетом 5:0 .

Как сообщает OptaJean , 19-летний француз стал первым игроком в истории, который сделал три результативных действия в финале Лиги чемпионов.

В матче против "нерадзурри" Дуэ отличился дублем и ассистом. Он стал самым молодым футболистом, который забил гол и сделал результативную передачу в финале главного клубного евротурнира.

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Отметим, что УЕФА вручил Дезире награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов.

Всего в этом сезоне Дуэ провел 55 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 14 ассистов.

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.