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После исторической победы в Лиге чемпионов: тренер ПСЖ повторил достижение Гвардиолы
Луис Энрике стал вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике благодаря победе с французским клубом в Лиге чемпионов-2024/25 вошел в историю футбола.
55-летний испанский специалист стал вторым тренером в истории, который выиграл с двумя разными клубами.
Луис Энрике в этом сезоне выиграл с парижанами чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
Свой первый требл нынешний наставник ПСЖ завоевал с "Барселоной" в сезоне-2014/15, выиграв тогда чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
Таким образом, Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы, которому удавалось оформить требл с "Барселоной" и "Манчестер Сити".
Напомним, в финале Лиги чемпионов-2024/25 парижане разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0.
ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".