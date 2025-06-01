После исторической победы в Лиге чемпионов: тренер ПСЖ повторил достижение Гвардиолы

Луис Энрике / © Associated Press

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике благодаря победе с французским клубом в Лиге чемпионов-2024/25 вошел в историю футбола.

55-летний испанский специалист стал вторым тренером в истории, который выиграл с двумя разными клубами.

Луис Энрике в этом сезоне выиграл с парижанами чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

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Свой первый требл нынешний наставник ПСЖ завоевал с "Барселоной" в сезоне-2014/15, выиграв тогда чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Таким образом, Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы, которому удавалось оформить требл с "Барселоной" и "Манчестер Сити".

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2024/25 парижане разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0 .

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

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