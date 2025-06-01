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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов

Французский гранд вошел в историю главного клубного евротурнира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ одержал самую разгромную победу за всю историю финалов Лиги чемпионов.

В финальном матче самого престижного евротурнира сезона-2024/25, который состоялся на "Альянц Арене" в Мюнхене, парижский клуб раздавил миланский "Интер" со счетом 5:0.

Это самая большая разница мячей в финалах Лиги чемпионов. До сих пор рекордом были победы с гандикапом в четыре гола.

Самая большая разница мячей в финалах Лиги чемпионов (ранее – Кубка чемпионов)

5: ПСЖ – "Интер" – 5:0 (2024/25)

4: "Реал" Мадрид – "Айнтрахт" – 7:3 (1959/60)

4: "Бавария" – "Атлетико" – 4:0 (1973/74)

4: "Стяуа" – "Милан" – 0:4 (1988/89)

4: "Милан" – "Барселона" – 4:0 (1993/94)

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

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