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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів

Французький гранд увійшов до історії головного клубного євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ здобув найрозгромнішу перемогу за всю історію фіналів Ліги чемпіонів.

У фінальному матчі найпрестижнішого євротурніру сезону-2024/25, який відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені, паризький клуб розчавив міланський "Інтер" з рахунком 5:0.

Це найбільша різниця м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів. Досі рекордом були перемоги з гандикапом у чотири голи.

Найбільша різниця м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів (раніше – Кубка чемпіонів)

5: ПСЖ – "Інтер" – 5:0 (2024/25)

4: "Реал" Мадрид – "Айнтрахт" – 7:3 (1959/60)

4: "Баварія" – "Атлетіко" – 4:0 (1973/74)

4: "Стяуа" – "Мілан" – 0:4 (1988/89)

4: "Мілан" – "Барселона" – 4:0 (1993/94)

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

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