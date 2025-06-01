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ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів
Французький гранд увійшов до історії головного клубного євротурніру.
ПСЖ здобув найрозгромнішу перемогу за всю історію фіналів Ліги чемпіонів.
У фінальному матчі найпрестижнішого євротурніру сезону-2024/25, який відбувся на "Альянц Арені" в Мюнхені, паризький клуб розчавив міланський "Інтер" з рахунком 5:0.
Це найбільша різниця м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів. Досі рекордом були перемоги з гандикапом у чотири голи.
Найбільша різниця м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів (раніше – Кубка чемпіонів)
5: ПСЖ – "Інтер" – 5:0 (2024/25)
4: "Реал" Мадрид – "Айнтрахт" – 7:3 (1959/60)
4: "Баварія" – "Атлетіко" – 4:0 (1973/74)
4: "Стяуа" – "Мілан" – 0:4 (1988/89)
4: "Мілан" – "Барселона" – 4:0 (1993/94)
ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".
Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.