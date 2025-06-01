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Повітряна тривога охопила майже всю Україну: що сталося
У ніч проти 1 червня росіяни атакували мирний сон українців польотами ворожих дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
2. БпЛА з Чернігівщини на Київщину.
3. БпЛА з Полтавщини та Кіровоградщини на Черкащину.
4. БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
5. БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
6. БпЛА на Дніпропетровщині та Запоріжжі курсом на захід.
7. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
8. БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
Також моніторингові канали інформують, що у повітрі перебуває близько 122 безпілотників.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе закінчення війни у результаті перемовин