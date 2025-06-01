Повітряна тривога охопила майже всю Україну: що сталося

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 1 червня росіяни атакували мирний сон українців польотами ворожих дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Рух ударних БпЛА:

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1. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

2. БпЛА з Чернігівщини на Київщину.

3. БпЛА з Полтавщини та Кіровоградщини на Черкащину.

4. БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

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5. БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.

6. БпЛА на Дніпропетровщині та Запоріжжі курсом на захід.

7. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

8. БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

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Також моніторингові канали інформують, що у повітрі перебуває близько 122 безпілотників.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе закінчення війни у результаті перемовин