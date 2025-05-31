Коли і як закінчиться війна в Україні: Жданов назвав сценарії

Олег Жданов / © ТСН.ua

Реклама

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад три роки, без чітких ознак завершення найближчим часом. Незважаючи на дипломатичні зусилля, включаючи заплановані переговори в Стамбулі 2 червня 2025 року, активні бойові дії продовжуються.

До чого можуть призвести мирні перемовини, які можливості має РФ для літнього наступу та чи потрібно сприймати всерйоз погрози російського диктатора Володимира Путіна світові — про можливі сценарії закінчення війни в Україні у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Закінчення війни в результаті перемовин

На думку Олега Жданова, сценарій закінчення війни в результаті мирних перемовин наразі фізично неможливий.

Реклама

«Я навіть не знаю, як його розглядати. Єдине, в фантастичному варіанті, якщо ми домовимося про тимчасове припинення війни, то це буде заморозка конфлікту. Це буде повернення в лютий 2015 року», — каже Олег Жданов.

Однак, за його словами, рано чи пізно ця «заморожена» війна «відтане» і розгориться знову вже втретє, з новою силою.

«Але вона буде набагато жорсткіша і, можливо, масштабніша, ніж сьогоднішня. Тому що Російська Федерація, ми розуміємо, не обмежує себе в діях. І тому Росія просто, стоячи сьогодні на військових рейках, на повних парах, як-то кажуть, буде мілітаризуватися, виробляти техніку і озброєння, і як тільки вони будуть готові — вони підуть знову. Це перший варіант», — каже Олег Жданов.

Якщо бойові дії триватимуть далі

Якщо Україна і Росія не домовляться, перемовини не дадуть ніякого результату, то війна і далі триватиме у такому темпі, як вона йде сьогодні, вважає експерт.

Реклама

«Я не бачу в Росії резервів для того, щоб здійснити величезний наступ на нашу країну. Можливо, ми зараз, в червні, можемо спостерігати посилення на окремих оперативних напрямках російського угруповання військ. Оце все, що може відбутися. Хоча і на це в мене дуже величезний сумніви», — каже Олег Жданов.

За його словами, якби РФ накопичила величезну кількість техніки і особового складу, то не могла б цього приховати.

«Можливо, вони підкоплюють техніку, можливо, вони накопичують десь особовий склад, але не більше однієї чи двох загальновійськових армій. І то ми б про це знали, тому що приховати це неможливо сьогодні.

Як тільки Росія почала на Підмосков’ї, на полігонах формувати дві загальновійськові армії, ми одразу про це знали. І навіть відстежували в режимі онлайн кількість особового складу і техніки, які вони там накопичували», — пояснює експерт.

Реклама

Війна та активні бойові дії триватимуть до тих пір, поки в однієї з сторін не закінчиться резерв, каже Олег Жданов. Особливо, за його словами, це стосується особового складу.

«Так що можлива конфронтація, але вона буде невеликою. І події будуть продовжуватися до тих пір, поки в одній з сторон не закінчиться резерв. Як тільки закінчиться резерв техніки, а особливо особового складу, от тоді можливий, скажімо так, реальний діалог в плані досягнення якихось домовленостей про припинення вогню, не про вирішення конфлікту», — каже Олег Жданов.

Погрози Путіна глобальним конфліктом

Попри погрози Путіна Третьої світовою війною і «глобальним конфліктом», на думку Олега Жданова, очільник Кремля ніколи не піде на пряме бойове зіткнення з країнами НАТО.

«На сьогоднішній день в Європі чітко розуміють те, що довели натівські аналітики в 2023-му році, що в разі зупинки бойових дій в Україні Російській Федерації потрібно буде 3-5 років для накопичення сил. І тоді вже ескалація може бути або з країнами НАТО, або знову на території нашої країни. З країнами НАТО Російська Федерація, на мій погляд, ніколи не піде на пряме бойове зіткнення. Ніколи. Тому що Росія розуміє, що співвідношення бойових потенціалів НАТО і Росії незрівнянні. І вони одразу ж програють війну», — каже Олег Жданов.

Реклама

Водночас розпочати гібридну війну проти країн НАТО, особливо країн Балтії, Путін може, вважає експерт

«Вони вже частково розпочали гібридну війну проти країн НАТО і особливо тих, що стоять там в пріоритеті — це країни Балтії. От це йде сьогодні вже повним ходом. Наприклад, інформаційна кампанія, що Нарва — це „рускій город“. Ми знаємо, з чим закінчуються такі інформаційні кампанії. Вони можуть закінчуватися створенням хаосу в цих містах і далі там оці „народні референдуми“ і „захист російськомовного населення“. Отакий варіант — так, цілком імовірний», — пояснює Олег Жданов.

Водночас, на його думку, Путін ніколи не припинить залякувати увесь світ, попри серйозні внутрішні проблеми в Росії.

«Незважаючи на те, що на сьогоднішній день Держдума, знову проводить секвестр бюджету, збільшили дефіцит бюджету. Незважаючи на те, що все валиться, але, як казали колись про росіян, що вони будуть лаптєм щі хлібати, але ракети кліпати будуть. Так от вони саме так сьогодні і вчиняють. Наприклад, їхнє оновлення ракетних військ стратегічного призначення. Хоча нічого нового вони там не збудували. Так, вони відновлюють, вони замінюють старі конструкції. Але це подається як модернізація, новий технологічний рівень ракетних військ. Тобто продовження залякування світу. Це їхня особливість, вони будуть це робити завжди», — каже Олег Жданов.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку з початку війни, використавши 298 дронів і 69 ракет, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.

Раніше ми писали про те, що Росія готує масштабний ракетний удар по Україні: Жданов попередив про небезпеку.