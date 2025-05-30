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Дата публикации
Категория
Проспорт
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ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж решающего поединка самого престижного евротурнира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Интер"

ПСЖ – "Интер" / © Associated Press

В субботу, 31 мая, французский ПСЖ и итальянский "Интер" сойдутся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Решающий поединок самого престижного клубного евротурнира состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На стадии полуфинала ПСЖ прошел лондонский "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Интер" в экстра-таймах одолел "Барселону" (3:3, 4:3).

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Интер".

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