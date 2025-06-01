Обрушение мостов в России: Коваленко объяснил цель Кремля на переговорах

Переговоры

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В воскресенье, 1 июня, разрушились мосты в Брянской и Курской областях РФ.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров — с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Снова появляется соблазн показать нас «страной-террористом», чтобы избежать диалога и продолжить начавшееся летнее наступление на Сумщине, в Запорожской области, продолжается на Востоке», — отметил Коваленко.

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Он отмечает: Россия не в первый раз использует «подрывы под чужим флагом».

«В 1999 году теракты в Рязани стали стартовой площадкой для Путина. Вероятно, к старой тактике возвращаются снова – на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции», – вспоминает Коваленко.

У Украины нет мотива срывать Стамбульский саммит. Наше государство давно согласилось на прекращение огня.

"Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой - это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", - заключил Коваленко.

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Напомним, 1 июня в Курской области обрушился железнодорожный мост под товарным поездом. Есть потерпевшие.

Вечером 31 мая в Брянской области также произошло обрушение автомобильного моста . В результате инцидента сошел с рельсов пассажирский поезд, направлявшийся в Москву.