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Угроза обрушения фронта: военный о ситуации на Покровском направлении
Военный Бунятов заявил о том, как россияне «умножают на ноль» логистику сил обороны на Покровском направлении.
Силы обороны столкнулись с трудностями в логистике на Покровском направлении из-за вражеских экипажей БПЛА.
Об этом заявил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
«Наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль. Высшему командованию следует, наконец, принять это во внимание и сосредоточить усилия на уничтожении вражеских экипажей БПЛА», — отметил Бунятов.
По его наблюдениям, на фоне постоянных приказов по наблюдению и уничтожению пехоты противника, вражеские операторы FPV дронов остаются без внимания, хотя именно они выполняют 50% наземных задач противника.
«Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и мгновенного падения обороны Покровска», — предупредил военный.
Напомним, что РФ запустила фейк о выходе своих войск на границу Днепропетровской области.