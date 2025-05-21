Угроза обрушения фронта: военный о ситуации на Покровском направлении

Наступление РФ на Покровск / © ТСН.ua

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Силы обороны столкнулись с трудностями в логистике на Покровском направлении из-за вражеских экипажей БПЛА.

Об этом заявил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

«Наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль. Высшему командованию следует, наконец, принять это во внимание и сосредоточить усилия на уничтожении вражеских экипажей БПЛА», — отметил Бунятов.

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По его наблюдениям, на фоне постоянных приказов по наблюдению и уничтожению пехоты противника, вражеские операторы FPV дронов остаются без внимания, хотя именно они выполняют 50% наземных задач противника.

«Несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и мгновенного падения обороны Покровска», — предупредил военный.

Напомним, что РФ запустила фейк о выходе своих войск на границу Днепропетровской области.