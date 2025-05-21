РФ говорит о выходе на границу Днепропетровщины: какая ситуация на самом деле

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Российские пропагандисты сегодня, 21 мая, заявили, что их войска вышли на административную границу с Днепропетровской областью. Пропагандисты опубликовали фото якобы окупантов у заграждения из колючей проволоки.

Фото, которое опубликовали российские пропагандисты, утверждая, что это якобы — войска РФ на границе с Днепропетровщиной.

Аналитический портал DeepState пишет, что все россияне, ехавшие со своей трехцветной тряпкой в районе населенного пункта Троицкое были уничтожены.

«Сетью распространяется фото к**апов с тряпкой на запутавшегося в егозу пикапе, а московские блоггеры захлебываются от радости о „достижении“ админграницы с Днепропетровской областью, как они заявляют в районе Новониколаевки. А на скрине вы можете видеть одного из тех, кто делал это фото. Такая же участь ждала и его „друзей“. Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егоге, а с утра россияне добежали туда и начали фоткаться. А произошло это в районе населённого пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история», — отметили в канале

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Официальный ответ украинской стороны

Заявления РФ о выходе их армии на выход административной границы Днепропетровской области являются фейками.

Об этом в Telegram-канале заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Это — фейк! И эта „новость“, и фото, которое будто бы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. Но намеренно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию», — пишет Лысак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что россияне не вышли на админграницу Днепропетровщины.

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Ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил, зачем РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область.