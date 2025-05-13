ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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На Днепровском направлении не зафиксировано значительное наращивание российских войск, однако именно это направление остается напряженным из-за политических планов Кремля.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военный эксперт Иван Тимочко.

«Если говорим о Днепровской области, то какого-то масштабного или резкого увеличения войск у противника там не появилось. Но политический замысел заставляет их двигаться в эту сторону, что создает серьезную нагрузку на ВСУ », — подчеркнул эксперт.

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Тимочко добавил, что после неудачи врага захватить Покровск, россияне ищут другие направления для продвижения. Днепровщина кажется им доступнее через равнинную местность и меньшее количество укрепленных населенных пунктов.

«Русские войска рассчитывали, что там будет легче, что они смогут прорваться. Но этого не вышло. В то же время растет информационная активность вокруг региона — как в соцсетях, так и в иностранных медиа», — объяснил эксперт.

Он также связал активизацию РФ в этом направлении с предстоящими мирными или переговорами по прекращению огня.

Путин очень надеялся, что сможет расширить спектр своих претензий, если российские войска выйдут на территорию Днепровщины. Но сейчас это на уровне желаний», — подытожил Тимочко.

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Напомним, по словам военного эксперта Ивана Ступака, украинские Силы обороны имеют «провалы на фронте».