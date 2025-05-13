ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реклама

На Дніпровському напрямку не зафіксовано значного нарощування російських військ, однак саме цей напрямок залишається напруженим через політичні плани Кремля.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив військовий експерт Іван Тимочко.

«Якщо говоримо про Дніпровську область, то якогось масштабного чи різкого збільшення військ у противника там не з’явилося. Але політичний задум змушує їх рухатися в цю сторону, що створює серйозне навантаження на ЗСУ«, — наголосив експерт.

Реклама

Тимочко додав, що після невдачі ворога захопити Покровськ, росіяни шукають інші напрямки для просування. Дніпровщина здається їм більш доступною через рівнинну місцевість і меншу кількість укріплених населених пунктів.

«Російські війська розраховували, що там буде легше, що вони зможуть прорватися. Але цього не сталося. Натомість зростає інформаційна активність навколо регіону — як у соцмережах, так і в іноземних медіа», — пояснив експерт.

Він також пов’язав активізацію РФ на цьому напрямку з майбутніми мирними або перемовинами щодо припинення вогню.

«Путін дуже сподівався, що зможе розширити спектр своїх претензій, якщо російські війська вийдуть на територію Дніпровщини. Але наразі це лише на рівні бажань», — підсумував Тимочко.

Реклама

Нагадаємо, за словами військового експерта Івана Ступака, українські Сили оборони мають «провали на фронті». Тим часом російські окупаційні війська просуваються на Донеччині.