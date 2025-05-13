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- Війна
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Дніпровщина — новий напрямок тиску Кремля: що хоче Путін
Після невдачі ворога захопити Покровськ, росіяни шукають інші напрямки для просування.
На Дніпровському напрямку не зафіксовано значного нарощування російських військ, однак саме цей напрямок залишається напруженим через політичні плани Кремля.
Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив військовий експерт Іван Тимочко.
«Якщо говоримо про Дніпровську область, то якогось масштабного чи різкого збільшення військ у противника там не з’явилося. Але політичний задум змушує їх рухатися в цю сторону, що створює серйозне навантаження на ЗСУ«, — наголосив експерт.
Тимочко додав, що після невдачі ворога захопити Покровськ, росіяни шукають інші напрямки для просування. Дніпровщина здається їм більш доступною через рівнинну місцевість і меншу кількість укріплених населених пунктів.
«Російські війська розраховували, що там буде легше, що вони зможуть прорватися. Але цього не сталося. Натомість зростає інформаційна активність навколо регіону — як у соцмережах, так і в іноземних медіа», — пояснив експерт.
Він також пов’язав активізацію РФ на цьому напрямку з майбутніми мирними або перемовинами щодо припинення вогню.
«Путін дуже сподівався, що зможе розширити спектр своїх претензій, якщо російські війська вийдуть на територію Дніпровщини. Але наразі це лише на рівні бажань», — підсумував Тимочко.
Нагадаємо, за словами військового експерта Івана Ступака, українські Сили оборони мають «провали на фронті». Тим часом російські окупаційні війська просуваються на Донеччині.