Певица Lida Lee заинтриговала своей вероятной беременностью

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, заинтриговала своей вероятной беременностью.

На интересное состояние артистка намекнула в Instagram-stories. В частности, исполнительница опубликовала фото, на котором продемонстрировала тест на беременность. Он показывал две полоски - то есть положительный результат. Подписывать фото Lida Lee особо не стала, лишь коротко отметила: "Как-то так...". Поэтому, пока что не понятно, то ли артистка действительно беременна, то ли намекает на что-то другое.

Lida Lee намекнула на беременность / © instagram.com/lidalee_official

Тем временем поклонники исполнительницы начали сыпаться догадками. Одни убеждены, что Lida Lee действительно беременна. Другие же утверждают, что это мог быть не тест на беременность, а на грипп. Некоторые же вообще считали, что таким образом исполнительница вообще намекнула на перемены в творчестве. Впрочем, сама же Lida Lee пока что не комментирует новости.

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Напомним, недавно участница "Холостяка-12" Марина Голд объявила о беременности. Блогерша уже также показала заметно округлившийся животик.