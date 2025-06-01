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Певица Lida Lee заинтриговала своей вероятной беременностью
Исполнительница продемонстрировала тест на беременность, который показывал две полоски.
Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, заинтриговала своей вероятной беременностью.
На интересное состояние артистка намекнула в Instagram-stories. В частности, исполнительница опубликовала фото, на котором продемонстрировала тест на беременность. Он показывал две полоски - то есть положительный результат. Подписывать фото Lida Lee особо не стала, лишь коротко отметила: "Как-то так...". Поэтому, пока что не понятно, то ли артистка действительно беременна, то ли намекает на что-то другое.
Тем временем поклонники исполнительницы начали сыпаться догадками. Одни убеждены, что Lida Lee действительно беременна. Другие же утверждают, что это мог быть не тест на беременность, а на грипп. Некоторые же вообще считали, что таким образом исполнительница вообще намекнула на перемены в творчестве. Впрочем, сама же Lida Lee пока что не комментирует новости.
Напомним, недавно участница "Холостяка-12" Марина Голд объявила о беременности. Блогерша уже также показала заметно округлившийся животик.