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В семье беременной Рианны произошло горе
Умер отец барбадосской певицы. Уже известна причина его смерти.
В семье барбадосской певицы Рианны, которая беременна третьим ребенком, случилось горе.
Умер отец исполнительницы - Рональд Фенти. Мужчины не стало в возрасте 70 лет. Он умер 31 мая в Лос-Анджелесе. Как пишет Page Six, точная причина смерти пока что неизвестна. Однако отмечается, что жизнь отца Рианны оборвалась в результате болезни. Более того, незадолго до трагического дня мужчина оказался в медицинском центре, куда Рианна вместе с братом приезжала его навещать. Правда, в палату певица не поднималась.
Сейчас также известно, что члены семьи Рианны собрались в Калифорнии, чтобы почтить память Рональда Фенти и провести его в последний путь.
Отметим, у Рианны были не лучшие отношения с отцом. В частности, мужчина страдал от алкогольной и наркотической зависимости, что негативно повлияло на детство артистки. Кроме того, отец бил маму исполнительницы, а она же становилась свидетелем этого.
Также в 2019 году Рианна подавала иск в суд на папу, ведь тот незаконно использовал имя ее компании Fenty. Наконец, в 2021 году они заключили мировое соглашение. Также известно, что, несмотря на все недоразумения и скандалы, Рианна все же была благодарна отцу и любила его.
Напомним, недавно стало известно, что умер режиссер сериала "Карточный домик" Джеймс Фоли. Жизнь мужчины забрала тяжелая болезнь.