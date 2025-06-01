В МИД Украины отреагировали на массированную атаку РФ

Андрей Сибига / © Getty Images

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В МИД Украины отреагировали на ночную массированную атаку РФ. Там подчеркнули, что Россия не хочет мира, а ее цель — террор мирных жителей.

Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Это звуки над моим домом в это утро - и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары", - акцентировал Сибига.

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Он акцентировал: с прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.

«Хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает», — говорится в сообщении.

Также глава МИД отметил, что Россия до сих пор не направила нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый «меморандум».

Никто даже не знает, о чем они (россияне — ред.) собираются говорить. Россия же совершает новые смертоносные удары против Украины. В отличие от мифического «меморандума» мы можем четко видеть и слышать настоящие «сообщения» России – ее ракеты и дроны», — утверждает Сибига.

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Именно поэтому, продолжает он, всем следует услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Россияне начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда ощутят другой уровень давления.

Напомним, в ночь на 1 июня РФ атаковала Украину сразу несколькими типами вооружений. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты направили десятки ударных дронов Shahed, направлявшихся с южного и восточного направлений в глубь страны — в центральные регионы.

Кроме дронов, зафиксированы пуски баллистики, в частности в направлении Киева, Житомирщины и т.д. Мониторинговые ресурсы сообщают также об использовании крылатых ракет.