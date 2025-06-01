У МЗС України відреагували на масовану атаку РФ

Андрій Сибіга / © Getty Images

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У МЗС України відреагували на нічну масовану атаку РФ. Там наголосили, що Росія не хоче миру, натомість її ціль — терор мирних жителів.

Про це написав голова МЗС України Андрій Сибіга.

«Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари», — акцентував Сибіга.

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Він акцентував: від минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

«Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона наносить удари, тероризує та руйнує», — йдеться у повідомленні.

Також голова МЗС зазначив, що Росія досі не надіслала нам, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому свій так званий «меморандум».

«Ніхто навіть не знає, про що вони (росіяни — ред.) збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України. На відміну від міфічного «меморандуму», ми можемо чітко бачити та чути справжні «повідомлення» Росії – її ракети та дрони», — стверджує Сибіга.

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Саме тому, продовжує він, усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Росіяни почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня РФ атакувала Україну одразу кількома типами озброєнь. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти спрямували десятки ударних дронів Shahed, які прямували із південного та східного напрямків у глиб країни — до центральних регіонів.

Окрім дронів, зафіксовано пуски балістики, зокрема у напрямку Києва, Житомирщини тощо. Моніторингові ресурси повідомляють також про використання крилатих ракет.