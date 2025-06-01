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РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі
Росія завдала ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, спричинивши руйнування та пожежу.
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив у повідомленні у соціальних мережах голова ОВА Запорізької області Іван Федоров
Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи.